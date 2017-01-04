آخر الأخبار

أخبار العالم

أسوشيتيد برس: اختطاف رجال شرطة مصريين في سيناء

Jan. 9 | نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”، عن تقارير غير مؤكدة عن قيام مسلحين باختطاف عدد من رجال... Read more »
“طيران الامارات” تلغي رحلة بعد العثور على افعى في قسم الامتعة

“طيران الامارات” تلغي رحلة بعد العثور على افعى في قسم الامتعة

Jan. 9 | اعلنت شركة “طيران الامارات” اليوم (الاثنين) الغاء رحلة بين مسقط ودبي اثر العثور على افعى في القسم... Read more »

طب وصحة

وداعا للتسوس.. اكتشاف حشوة جديدة من دواء لـ”ألزهايمر” تعيد عاج الأسنان

وداعا للتسوس.. اكتشاف حشوة جديدة من دواء لـ”ألزهايمر” تعيد عاج الأسنان

Jan. 9 | مجرد التفكير فى الذهاب إلى طبيب الأسنان لحشو الأسنان أو خلعها يمكن أن يسبب خوفا شديدا ورهبة خاصة... Read more »

عاجل: رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016 .

Jan. 9 | رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016 . فاز نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي... Read more »

فنون

ندمان على كم شغلة في مثل القمر… وسام صليبا: الغيرة.. «عم تقتلني» من رامي عياش

Jan. 9 | “أبي لم يفرضني فناناً على الناس، وبعد مرور نحو عام على انطلاقتي الفنية، تعلّمتُ... Read more »
ميرل ستريب تُهاجم ترامب بعد أن “كسر قلبها”

ميرل ستريب تُهاجم ترامب بعد أن “كسر قلبها”

Jan. 9 | حوّلت نجمة هوليوود ميريل ستريب، كلمة ألقتها بمناسبة تسلمها جائزة غولدن غلوب، إلى هجوم على الرئيس... Read more »

رياضة

انتخاب شادي سعد رئيسا للجنة الاعتراض والاستئناف في اتحاد السلة

انتخاب شادي سعد رئيسا للجنة الاعتراض والاستئناف في اتحاد السلة

Jan. 9 | اجتمعت لجنةالاعتراض والاستئناف المشكلة من الهيئة الإدارية في الاتحاد اللبناني لكرة السلة في مقره... Read more »

عاجل: رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016 .

Jan. 9 | رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016 . فاز نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي... Read more »

غرائب

ثورة على “البيجامة” في بريطانيا!

Jan. 9 | تحوَّلت “البيجامة” (ملابس النوم) إلى حديث وسائل الإعلام في بريطانيا ومحور اهتمام مستخدمي... Read more »
ابنة الـ 19 عاما ماتت وهي تتوسل لرؤية ابنها .. وزوجها المتّهم نادم

ابنة الـ 19 عاما ماتت وهي تتوسل لرؤية ابنها .. وزوجها المتّهم نادم

Jan. 9 | قمر كرمى، ابنة التسعة عشر عاما، ماتت وفي قلبها رجاء اخير وهو رؤية ابنها يوسف. وفي التفاصيل، كما عرضها... Read more »

إقتصاد

قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يغطي الفاسدين!

قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يغطي الفاسدين!

Jan. 9 | في 27 ديسمبر 1999 صدر قانون الاثراء غير المشروع في لبنان، وحمل توقيع رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس... Read more »

عاجل: الخام الامريكي يهبط عند التسوية لادنى مستوى في 3 اسابيع عند 51.96 $ للبرميل

Jan. 9 | عاجل: الخام الامريكي يهبط عند التسوية لادنى مستوى في 3 اسابيع عند 51.96 $ للبرميل أقراء... Read more »

تكنولوجيا

صورة تجمع الأرض و االقمر على بعد 127 ميلا من كوكب المريخ

Jan. 7 | نشر موقع “ديلى ميل” صورة للأرض والقمر على بعد 127 ميلا عن طريق مسبار ناسا على المريخ،... Read more »
 عالم فلك يتوقع انفجار نجم سوبرنوفا عام 2020

 عالم فلك يتوقع انفجار نجم سوبرنوفا عام 2020

Jan. 8 | توقع علماء الفلك ظهور نجم جديد لامع فى السماء بحلول عام 2020، وفقًا للتقرير الذى نشره موقع “ديلى ميل”،... Read more »

أبراج

ابراج اليوم الاثنين 9/1/2017 ابراهيم حزبون حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2017 abraj alyawm

ابراج اليوم الاثنين 9/1/2017 ابراهيم حزبون حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2017 abraj alyawm

Jan. 9 | توقعات ابراج اليوم الاثنين 9/1/2017 مع ابراهيم حزبون اليوم الاثنين 9 يناير 2017 مع ابراج اليوم abraj alyawm 9-1-2017... Read more »

عاجل: الخام الامريكي يهبط عند التسوية لادنى مستوى في 3 اسابيع عند 51.96 $ للبرميل

Jan. 9 | عاجل: الخام الامريكي يهبط عند التسوية لادنى مستوى في 3 اسابيع عند 51.96 $ للبرميل أقراء... Read more »
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