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أخبار العالم

معلومات عن إصابة 5 لبنانيين… ناجون من هجوم اسطنبول يروون لحظات الرعب

Jan. 1 | ذكرت ال “ال بي سي” انه هناك إصابة 5 لبنانيين بهجوم اسطنبول الارهابي، اما الوكالة الوطنية... Read more »
ايضا الاردن.. مقتل أردني وإصابة 3 بانفجار اسطنبول

ايضا الاردن.. مقتل أردني وإصابة 3 بانفجار اسطنبول

Jan. 1 | أكدت مصادر متطابقة وفاة اردني في اعتداء اسطنبول الذي وقع ليل السبت الأحد. وكشفت المصادر لـ”خبرني”... Read more »

طب وصحة

علاج ثوري يدمّر السرطان بعشرة أيام

علاج ثوري يدمّر السرطان بعشرة أيام

Jan. 1 | نجح الباحثون الاميركيون، عبر تجاربهم على الفئران، في قتل نوعين من الأورام السرطانية بالكامل، وذلك... Read more »

مباشر مباراة ليفربول و مانشستر سيتي السبت 31-12-2016 الدوري الإنجليزي

Dec. 31 | مباشر ليفربول و مانشستر سيتي السبت 31-12-2016 الدوري الإنجليزي, مباراة ليفربول و مانشستر... Read more »

فنون

هيثم زياد: هيفاء وهبي لا تصلح للمنافسة في… «حرب النجوم»

Jan. 1 | يستقبل ضيوفه على حلبة للملاكمة، ويقف بينهم كحكَم في ظل أجواء فنية وموسيقية متنوعة.... Read more »
وفاة الممثل الأمريكي وليام كريستوفر عن 84 عاما

وفاة الممثل الأمريكي وليام كريستوفر عن 84 عاما

Jan. 1 | (رويترز) – توفي الممثل الأمريكي وليام كريستوفر الذي لعب دور القسيس المتواضع في الجيش الأمريكي الأب... Read more »

رياضة

تعرف على حقيقة وفاة نجم الـwwe

تعرف على حقيقة وفاة نجم الـwwe

Dec. 31 | نفى اتحاد مصارعة المحترفين الـwwe وفاة نجم المصارعة الشهير بيج شو كما تم أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي... Read more »

مباشر مباراة ليفربول و مانشستر سيتي السبت 31-12-2016 الدوري الإنجليزي

Dec. 31 | مباشر ليفربول و مانشستر سيتي السبت 31-12-2016 الدوري الإنجليزي, مباراة ليفربول و مانشستر... Read more »

غرائب

4 مناطق للشعور بالإثارة.. المرأة تستمتع ب”الجنس” أكثر من الرجل

Dec. 31 | رغم أن الرجال يسعون دائماً لممارسة الجنس، فإن دراسة حديثة كشفت أن النساء هن من يستمتعن... Read more »
فرنسية تريد الزواج من روبوت احبته

فرنسية تريد الزواج من روبوت احبته

Jan. 1 | نشأت علاقة حب بين امرأة فرنسية وروبوت، قامت بطباعته بنفسها بتقنية ثلاثية الأبعاد. وانتشرت قصة “ليلي”... Read more »

إقتصاد

2016 .. عام لن ينساه التاريخ النفطي!

2016 .. عام لن ينساه التاريخ النفطي!

Jan. 1 | د. فيصل مرزا * شهد عام 2016 أحداثا كثيرة ومثيرة من الصعب أن تستثنى من الذاكرة النفطية، بدأ العام بأسعار... Read more »

لبنان يدشّن الـ 2017 بـ «إطلاق سراح» ملف النفط

Dec. 31 | في لبنان وتحت جنح الظلام، جرتْ وعلى عجلٍ عمليةُ التسليم والتسلّم بين الـ 2016 التي توارتْ... Read more »

تكنولوجيا

لمستخدمي أكثر من 7 مواقع تواصل اجتماعي..احذروا الاكتئاب

Dec. 31 | الرئيسيخلصت دراسة حديثة إلى أن عدد مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشخص يمكن... Read more »
“فيسبوك” يتيح ميزة الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد

“فيسبوك” يتيح ميزة الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد

Jan. 1 | أطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إطلاق ألعاب نارية على صفحاتهم... Read more »

أبراج

الأبراج فى 2017 حسب توقعات الفلكي أحمد شاهين

الأبراج فى 2017 حسب توقعات الفلكي أحمد شاهين

Jan. 1 | يقول الدكتور الفلكى أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكى للفلكين إن أول يوم فى العام الجديد 2017 سيكون الأحد... Read more »

لبنان يدشّن الـ 2017 بـ «إطلاق سراح» ملف النفط

Dec. 31 | في لبنان وتحت جنح الظلام، جرتْ وعلى عجلٍ عمليةُ التسليم والتسلّم بين الـ 2016 التي توارتْ... Read more »
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