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أخبار العالم

ترامب يرد على قاضية واقترح شراء  نيويورك تايمز او اغلاقها

Jan. 29 | أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على حسابه على تويتر أن أمريكا تحتاج... Read more »
ظهور سفينة بعد 90 عاما من اختفائها في مثلث برمودا.. ماذا وجد بداخلها؟

ظهور سفينة بعد 90 عاما من اختفائها في مثلث برمودا.. ماذا وجد بداخلها؟

Jan. 29 | مثلث برمودا حير الكثير من العلماء في جميع أنحاء العالم، ولم يستطع أحد حتى الآن إيجاد حل لهذا اللغز... Read more »

طب وصحة

إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر

إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر

Jan. 29 | حققت جمعية “Gift of Life -Lebanon” وسيدات الروتاري “Innerweels”، مبادرة إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، كان... Read more »

مباشر مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد بث مباشر الاحد 29-1-2017 الدوري الأسباني

Jan. 29 | يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد وذلك ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني... Read more »

فنون

وفاة الفنان كمال الألفى

Jan. 29 | توفى منذ قليل الفنان كمال الألفى، داخل أحد المراكز الطبية، الذى كان يتلقى بها العلاج،... Read more »
بديع أبو شقرا ..ملك الرقص

بديع أبو شقرا ..ملك الرقص

Jan. 30 | فاز الفنان اللبناني بديع أبو شقرا ب لقب رقص النجوم Dancing with stars للموسم الرابع بنسبة تصويت تخطت ٤٦% حيث... Read more »

رياضة

فضية لراي باسيل في بطولة العرب في الرماية وفريق لبنان متصدرا

فضية لراي باسيل في بطولة العرب في الرماية وفريق لبنان متصدرا

Jan. 29 | أحرزت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل، ميدالية فضية في مسابقة الحفرة الأولمبية “تراب”، ضمن... Read more »

مباشر مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد بث مباشر الاحد 29-1-2017 الدوري الأسباني

Jan. 29 | يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد وذلك ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني... Read more »

غرائب

ميريام كلينك عارية خلال جلسة تدليك في SPA 

Jan. 29 | نشرت من تسمى بعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك صورة لها وهي موجودة في الـ”Spa”... Read more »
بالفيديو.. ظهور أجسام غريبة على حدود الولايات المتحدة والمكسيك

بالفيديو.. ظهور أجسام غريبة على حدود الولايات المتحدة والمكسيك

Jan. 29 | نشر موقع صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية فيديو جديد يرصد ظهور مجموعة من الأجسام الغريبة أعلى الحدود... Read more »

إقتصاد

اتفاقية تعاون بين مستشفيي طرابلس الحكومي وجمعية الخدمات الاجتماعية

اتفاقية تعاون بين مستشفيي طرابلس الحكومي وجمعية الخدمات الاجتماعية

Jan. 28 | – وقع مستشفى طرابلس الحكومي اتفاقية تعاون مع مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية، في حضور نقيب الاطباء... Read more »

وزارة العمل: مستندات إضافية لتجديد إجازات الأجانب

Jan. 28 | أصدرت وزارة العمل اليوم بيانا تطلب فيه من “المؤسسات والشركات كافة التي تتقدم بطلبات... Read more »

تكنولوجيا

«واتس آب» يطلق ميزة جديدة تعمل دون إنترنت

Jan. 25 | أطلق تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس آب” تحديثا جديدا يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل... Read more »
المتحدث باسم البيت الأبيض يقع في هفوة الكترونية كبيرة

المتحدث باسم البيت الأبيض يقع في هفوة الكترونية كبيرة

Jan. 27 | ارتكب المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر خطأ كليرا بنشره تغريدة غامضة دون أن يرفقها بأي تعليق أو... Read more »

أبراج

ابراج اليوم مع ميشال حايك الاثنين 2017/1/30 توقعات الابراج وحظك اليوم

ابراج اليوم مع ميشال حايك الاثنين 2017/1/30 توقعات الابراج وحظك اليوم

Jan. 30 | ابراج اليوم ميشال حايك الاثنين 2017/1/30 , الابراج ميشال حايك الاثنين 2017/1/30 , حظك اليوم ميشال حايك الاثنين... Read more »

وزارة العمل: مستندات إضافية لتجديد إجازات الأجانب

Jan. 28 | أصدرت وزارة العمل اليوم بيانا تطلب فيه من “المؤسسات والشركات كافة التي تتقدم بطلبات... Read more »
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