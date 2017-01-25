آخر الأخبار

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يحذر إيران من اختبار حزم ترامب

Feb. 5 | حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيران في مقابلة اليوم الأحد من “اختبار حزم” إدارة... Read more »
زوجة منفذ هجوم ملهى إسطنبول تكشف تفاصيل جديدة

زوجة منفذ هجوم ملهى إسطنبول تكشف تفاصيل جديدة

Feb. 5 | نفت “زارينا نورلاييفا” زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى “رينا” في ليلة رأس السنة بمدينة إسطنبول... Read more »

طب وصحة

دواء شائع الاستخدام أخطر من السرطان

دواء شائع الاستخدام أخطر من السرطان

Feb. 5 | كشفت دراسة حديثة أن دواء شائع الاستخدام حول العالم، تصل خطورته إلى خطورة مرض السرطان. وأشارت الدراسة... Read more »

مباشر مباراة اشبيليه و فياريال اليوم الاحد مباشر 5-2-2017 الدور الاسباني

Feb. 5 | لمشاهدة المباراة انقر هنا مباشر اشبيليه و فياريال اليوم الاحد مباشر 5-2-2017 الدور الاسباني,... Read more »

فنون

الاعدام شنقا لهذه الفنانة العربية التي قتلت زوجها الفنان الاماراتي 

Feb. 4 | الفنانة العمانية بدور العين قامت بقتل زوجها المخرج الكبير الاماراتي الجنسية أحمد... Read more »
باريس هيلتون عارية الصدر على غلاف مجلة عالمية

باريس هيلتون عارية الصدر على غلاف مجلة عالمية

Feb. 5 | نشرت النجمة العالمية ووريثة مطاعم وفنادق هيلتون العالمية باريس هيلتون صورة عبر حسابها على موقع التواصل... Read more »

رياضة

حقيقة القنوات المفتوحة الناقلة مجانا ل”مباراة مصر و الكاميرون” الاحد 5-2-2017

حقيقة القنوات المفتوحة الناقلة مجانا ل”مباراة مصر و الكاميرون” الاحد 5-2-2017

Feb. 5 | حقيقة القنوات المفتوحة الناقلة مجانا ل”مباراة مصر و الكاميرون” الاحد 5-2-2017. تداول بعض رواد موقع... Read more »

مباشر مباراة اشبيليه و فياريال اليوم الاحد مباشر 5-2-2017 الدور الاسباني

Feb. 5 | لمشاهدة المباراة انقر هنا مباشر اشبيليه و فياريال اليوم الاحد مباشر 5-2-2017 الدور الاسباني,... Read more »

غرائب

فلاديميرا عمرها ١٠٦ وتصر على الزواج رغم تحذيرات الأطباء 

Feb. 5 | قامت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا من الجنسية البرازيلية والبالغة من العمر ١٠٦ من... Read more »
معلمة أمريكية تقيم علاقات جنسية مع طلابها

معلمة أمريكية تقيم علاقات جنسية مع طلابها

Feb. 5 | فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا مع معلمة الرياضيات هايلي نويل، بعد فضح ارتباطها بعلاقة جنسية مع اثنين... Read more »

إقتصاد

متعاقدو الادارات العامة: لانصافنا ضمانا لشيخوخة كريمة

متعاقدو الادارات العامة: لانصافنا ضمانا لشيخوخة كريمة

Feb. 3 | عقدت لجنة متابعة قضية المتعاقدين المشمولين بمشروع القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 إجتماعا حضره... Read more »

￼مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول إصدارات 2017 قيد التحصيل

Feb. 3 | وطنية – أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات... Read more »

تكنولوجيا

كيف ينتحل “نصابو فيسبوك” شخصيتك لسرقة أموالك ؟

Feb. 1 | أضحت خصوصية الناس تتعرض أكثر فأكثر للانتهاك مع زيادة إقبالهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي،... Read more »
 أكبر يخت في العالم استغرق بناؤه 5 سنوات يملكه ملياردير روسي 

 أكبر يخت في العالم استغرق بناؤه 5 سنوات يملكه ملياردير روسي 

Feb. 5 | سلم حوض بناء السفن الألماني “Nobiskrug”، أمس السبت، الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، يختا شراعيا... Read more »

أبراج

حظك اليوم 06-02-2017 ابراج اليوم 06 فبراير ماغي فرح  حظك اليوم 

حظك اليوم 06-02-2017 ابراج اليوم 06 فبراير ماغي فرح  حظك اليوم 

Feb. 5 | من توقعات الأبراج و حظك اليوم الجمعة توقعات الأبراج الفلكية من الأبراج اليومية ، برج اليوم 6 فبراير... Read more »

￼مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول إصدارات 2017 قيد التحصيل

Feb. 3 | وطنية – أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات... Read more »
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