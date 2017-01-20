سيزار أبي خليل:أعلن فتح بلوكات النفط 1-4-8-9-10 للمزايدة من ضمن دورة التراخيض الاولى. وكان استقبل وزير...

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تحقيق نعمه سلوم – أبى التلوث إلا أن يحط رحاله في كل بقعة من لبنان، محولا الأماكن، التي...