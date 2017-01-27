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أخبار العالم

تمثال الحرية يعود لامرأة عربية بحسب المؤرخين..من هي؟

Feb. 3 | يحمل التمثال الشامخ على مشارف نيويورك قيم الديموقراطية والحرية منذ رفعه في العام 1886.... Read more »
حاول هنديان تهريب مبالغ مالية داخل كميات من الموز

حاول هنديان تهريب مبالغ مالية داخل كميات من الموز

Feb. 3 | ألقت السلطات الهندية القبض على اثنين من مواطنيها بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية بالريال السعودي،... Read more »

طب وصحة

أكياس الشاي المغلفة تسبب السرطان

أكياس الشاي المغلفة تسبب السرطان

Jan. 31 | نشرت صحيفة “كامسامولسكايا برافدا» تقريراً عن مختصين من جامعة “إمبراليد» الألمانية أجروا ثلاثة... Read more »

مباشر مباراة مارسيليا و ميتز اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الفرنسي

Feb. 3 | مباشر مباراة مارسيليا و ميتز اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الفرنسي, مباراة مارسيليا... Read more »

فنون

هذه هي حقيقة وفاة ايمن زيدان

Feb. 3 | أطلق الفنان السوري أيمن زيدان صرخة بوجه الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر ناقلة... Read more »
الفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها

الفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها

Feb. 3 | تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها، قبل ان يتبين... Read more »

رياضة

مباشر مباراة هامبورج و باير ليفركوزن اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الالماني

مباشر مباراة هامبورج و باير ليفركوزن اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الالماني

Feb. 3 | مباراه هامبورج و باير ليفركوزن اليوم بث مباشر 3-2-2017, ليفركوزن اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الالماني,... Read more »

مباشر مباراة مارسيليا و ميتز اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الفرنسي

Feb. 3 | مباشر مباراة مارسيليا و ميتز اليوم الجمعة بث مباشر 3-2-2017 الدوري الفرنسي, مباراة مارسيليا... Read more »

غرائب

الزوج يذبح العشيق بسبب صور عارية على الفايسبوك

Feb. 3 | كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة أن قاضي بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،قرر... Read more »
فيديو.. “تعرية الصدر” على الشواطئ يخلق الجدل في الأرجنتين

فيديو.. “تعرية الصدر” على الشواطئ يخلق الجدل في الأرجنتين

Feb. 3 | نحو 20 شرطيا جاؤوا إلى شاطئ في الأرجنتين في 28 يناير ليطلبوا من ثلاث نساء ارتداء القطع العلوية من ملابس... Read more »

إقتصاد

متعاقدو الادارات العامة: لانصافنا ضمانا لشيخوخة كريمة

متعاقدو الادارات العامة: لانصافنا ضمانا لشيخوخة كريمة

Feb. 3 | عقدت لجنة متابعة قضية المتعاقدين المشمولين بمشروع القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 إجتماعا حضره... Read more »

￼مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول إصدارات 2017 قيد التحصيل

Feb. 3 | وطنية – أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات... Read more »

تكنولوجيا

غوغل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية

Jan. 31 | أطلقت غوغل تطبيقا جديدا للهواتف الذكية يحمل اسم “Word Lens” يسمح للمستخدمين الحصول على... Read more »
كيف ينتحل “نصابو فيسبوك” شخصيتك لسرقة أموالك ؟

كيف ينتحل “نصابو فيسبوك” شخصيتك لسرقة أموالك ؟

Feb. 1 | أضحت خصوصية الناس تتعرض أكثر فأكثر للانتهاك مع زيادة إقبالهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن... Read more »

أبراج

ابراج اليوم السبت 4-2-2017 تعرف على برجك اليوم توقعات حظك والابراج الفلكية

ابراج اليوم السبت 4-2-2017 تعرف على برجك اليوم توقعات حظك والابراج الفلكية

Feb. 4 | ابراج اليوم السبت 4-2-2017 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك ن نقدم لكم التوقعات الخاصة ليوم السبت 4-2-2017, تعرف... Read more »

￼مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول إصدارات 2017 قيد التحصيل

Feb. 3 | وطنية – أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات... Read more »
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