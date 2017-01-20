|

|

|

|

|

|

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان امام...أعلنت لجنة تنسيق الأساتذة المتعاقدين في التعليم...‏وزارة التربية: الدراسة طبيعية يوم غد إلا في المناطق...رد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، على الموقف الأخير...نجحت المذيعة اللبنانية داليا فريفر في التحدي الأصعب...إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام...