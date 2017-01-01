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تلقت “الوكالة الوطنية ” اتصالا من ميرنا ورديني...تلقت “الوكالة الوطنية ” اتصالا من ميرنا ورديني...التحكم المروري: ‏3 جرحى نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد...اليوم يفتتح الستار عن أول أيام السنة 2017، ويستقبل...التحكم المروري: ‏تصادم بين 3 سيارات ودراجتين ناريتين...أعمدة الدخان تتصاعد من مسكن خشبي في فاريا. عملت...