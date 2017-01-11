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أخبار العالم

الأردن: إطلاق النار في الكرك «تدريب عسكري»

Jan. 16 | أكد مصدر أمني لقناة “سكاي نيوز عربية» أن ما تردد عن إطلاق النار على موقع عسكري في... Read more »
عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو

عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو

Jan. 16 | عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو. ومتين البالغ من العمر 29 عاما... Read more »

طب وصحة

أضرار أكل السوشي وآثارها على الجسم

أضرار أكل السوشي وآثارها على الجسم

Jan. 16 | السوشي هو طعام ياباني شهير يصنع من الأرز المخلل يعد السوشي من الوجبات المفضلة في مختلف أنحاء العالم،... Read more »

مباشر مباراة ميلان و تورينو بث مباشر الأثنين 16-1-2017 الدوري الايطالي

Jan. 16 | يواجه إي سي ميلان نظيره فريق تورينو , وذلك ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي... Read more »

فنون

بعد نشر صورها بملابس داخلية.. هذا ما قالته ميليسا

Jan. 16 | أجرت المطربة اللبنانية ميليسا، حواراً صحافياً مع مجلة (الشبكة)، كشفت من خلاله عن الصفات... Read more »
 كيم كارداشيان عن حادث باريس:”سحلوني عارية من الحمام وهددوني بالسلاح”

 كيم كارداشيان عن حادث باريس:”سحلوني عارية من الحمام وهددوني بالسلاح”

Jan. 16 | كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن تفاصيل جديدة، خلال تحقيقاتها مع الشرطة الفرنسية... Read more »

رياضة

مباشر مباراة ملقا و ريال سوسييداد بث مباشر الاثنين 16-1-2017 الدوري الاسباني

مباشر مباراة ملقا و ريال سوسييداد بث مباشر الاثنين 16-1-2017 الدوري الاسباني

Jan. 16 | مباشر مباراة ملقا و ريال سوسييداد بث مباشر الاثنين 16-1-2017 الدوري الاسباني. يواجه مالاجا نظيره ريال... Read more »

مباشر مباراة ميلان و تورينو بث مباشر الأثنين 16-1-2017 الدوري الايطالي

Jan. 16 | يواجه إي سي ميلان نظيره فريق تورينو , وذلك ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي... Read more »

غرائب

بريطانيا: شنقت نفسها بسبب “صدرها”

Jan. 16 | أقدمت سيدة بريطانية على الانتحار بشنق نفسها لأنها لم تكن راضية عن نتائج عملية التجميل... Read more »
لماذا يرتدي أغلب الناس الساعة في اليد اليسرى؟

لماذا يرتدي أغلب الناس الساعة في اليد اليسرى؟

Jan. 16 | من الملاحظ أن أغلب الناس يرتدون الساعة باليد اليسرى، حيث يعتبرون ارتداء الساعة في اليد اليسرى علامة... Read more »

إقتصاد

عون: تدابير مالية ستتخذ قريبا ولا زيادة في الضرائب بل تحسين للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي

عون: تدابير مالية ستتخذ قريبا ولا زيادة في الضرائب بل تحسين للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي

Jan. 16 | يتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء، تهاني اعضاء السلك الديبلوماسي... Read more »

￼لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت للاعتصام الاربعاء ووجهت كتابا مفتوحا الى بري : لاقرار قانون عادل ومتوازن

Jan. 16 | عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات... Read more »

تكنولوجيا

‏سيارة ترامب‬⁩ لن تراها إلا بأفلام ⁧‫الخيال.. مدافع وأسلحة وتحصينات ضد الهجمات البيولوجية‏⁦‪

Jan. 14 | مع تزايد التقارير التي تُهدد باغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل تتويجه... Read more »
الآن يمكنك ربح المال في الفيسبوك

الآن يمكنك ربح المال في الفيسبوك

Jan. 14 | سيبدأ الفيسبوك في عرض الإعلانات ضمن الفيديوهات المنشورة على الموقع وبالتالي فتح باب جديد لإيرادات... Read more »

أبراج

حظك اليوم وتوقعات أبراج اليوم الاثنين 16-1-2017 ابراهيم حزبون أبراج وتوقعات شهر يناير 2017

حظك اليوم وتوقعات أبراج اليوم الاثنين 16-1-2017 ابراهيم حزبون أبراج وتوقعات شهر يناير 2017

Jan. 15 | حظك اليوم وتوقعات أبراج اليوم الاثنين 16-1-2017 ابراهيم حزبون أبراج وتوقعات شهر يناير 2017 , حظك اليوم... Read more »

￼لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت للاعتصام الاربعاء ووجهت كتابا مفتوحا الى بري : لاقرار قانون عادل ومتوازن

Jan. 16 | عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات... Read more »
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