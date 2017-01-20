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أخبار العالم

صحيفة دي لاسيرا: 7 عناصر من الشرطة المصرية متورطون في مقتل ريجيني

Jan. 26 | ذكرت صحيفة “كوريرا دي لاسيرا” الإيطالية إن هناك شكاً حول 7 عناصر من جهاز الشرطة المصرية... Read more »
عضوة بالكونجرس الأمريكي تكشف عن زيارة سرية إلى سوريا

عضوة بالكونجرس الأمريكي تكشف عن زيارة سرية إلى سوريا

Jan. 26 | كشفت النائبة الديمقراطية تولسي جابارد، العضوة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية هاواي، عن لقائها... Read more »

طب وصحة

العلماء يكتشفون أن الضغط العصبي مفيد للصحة ويحارب الشيخوخة

العلماء يكتشفون أن الضغط العصبي مفيد للصحة ويحارب الشيخوخة

Jan. 25 | لندن – كاتيا حداد كشفت دراسة جديدة، أن الإجهاد والضغط العصبي قد يفيدان الصحة، ويجعلان الإنسان أكثر... Read more »

مباشر مباراة الرائد و التعاون بث مباشر الخميس دوري عبد اللطيف جميل 26/01/2017

Jan. 26 | مباراة الرائد والتعاون بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل... Read more »

فنون

الحكم بالسجن على سارق صور وفيديوهات عارية لمشاهير بينهم جينيفر لورانس

Jan. 25 | قالت صحيفة “ديلي ميل» البريطانية إن أحد المخترقين المحترفين تم الحكم عليه بالحبس... Read more »
ابنة مايكل جاكسون تحرز تقدماً برواية مفاجئة عن وفاة والدها!

ابنة مايكل جاكسون تحرز تقدماً برواية مفاجئة عن وفاة والدها!

Jan. 25 | أعلنت ابنة المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون بأنها تظن أن وفاة والدها كانت قتلا متعمدا. أدلت بارس... Read more »

رياضة

مباشر مباراة الشحانية و السيلية الخميس 26/1/2017 دورى نجوم قطر

مباشر مباراة الشحانية و السيلية الخميس 26/1/2017 دورى نجوم قطر

Jan. 26 | ينطلق الأسبوع الثامن عشر لدوري نجوم قطر من خلال المباراة التي ستجمع بين فريقي الشحانية والسيلية... Read more »

مباشر مباراة الرائد و التعاون بث مباشر الخميس دوري عبد اللطيف جميل 26/01/2017

Jan. 26 | مباراة الرائد والتعاون بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل... Read more »

غرائب

 فلوريدا: قصّة الأم التي احتضنت في المحكمة قاتل ابنتها وقبّلته

Jan. 25 | هو تلميذ في سنّ المراهقة، يركب كلّ صباح الحافلة المخصّصة لنقل التلاميذ من أمام منازل... Read more »
أنقذها من الموت ثم إغتصبها

أنقذها من الموت ثم إغتصبها

Jan. 25 | تعرضت فتاة تدعى هانا غافيوس “23 عاماً” للكسر في منطقة الظهر إثر سقوطها من منحدر، وتحول يومها من الأبشع... Read more »

إقتصاد

سيزار أبي خليل: أعلن فتح بلوكات نفط للمزايدة 

سيزار أبي خليل: أعلن فتح بلوكات نفط للمزايدة 

Jan. 26 | سيزار أبي خليل:أعلن فتح بلوكات النفط 1-4-8-9-10 للمزايدة من ضمن دورة التراخيض الاولى. وكان استقبل وزير... Read more »

تفاقم مشكلة التلوث على شاطئ الميناء وشبكة المجارير بحاجة إلى 4 سنوات إضافية للانتهاء من تمديدها

Jan. 26 | تحقيق نعمه سلوم – أبى التلوث إلا أن يحط رحاله في كل بقعة من لبنان، محولا الأماكن، التي... Read more »

تكنولوجيا

بعض البكتيريا الأرضية تستطيع العيش على المريخ

Jan. 24 | توقع علماء أحياء أمريكيون، أن بعض مجموعات البكتيريا القديمة الموجودة على الأرض قادرة... Read more »
«واتس آب» يطلق ميزة جديدة تعمل دون إنترنت

«واتس آب» يطلق ميزة جديدة تعمل دون إنترنت

Jan. 25 | أطلق تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس آب” تحديثا جديدا يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل دون وجود اتصال... Read more »

أبراج

ابراج اليوم الخميس 26-1-2017 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك

ابراج اليوم الخميس 26-1-2017 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك

Jan. 26 | التوقعات الخاصة ليوم الخميس 26-1-2017, تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج... Read more »

تفاقم مشكلة التلوث على شاطئ الميناء وشبكة المجارير بحاجة إلى 4 سنوات إضافية للانتهاء من تمديدها

Jan. 26 | تحقيق نعمه سلوم – أبى التلوث إلا أن يحط رحاله في كل بقعة من لبنان، محولا الأماكن، التي... Read more »
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