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أخبار العالم

أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة

Feb. 1 | منذ أعلن الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” عن ترشحه للرئاسة والجدل لا يتوقف يومًا... Read more »
نسبة الإعتداءات الجنسية تزايدت في الجيش الإسرائيلي

نسبة الإعتداءات الجنسية تزايدت في الجيش الإسرائيلي

Feb. 1 | كشف تقرير جديد أمس أنه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20 في المائة تقريبا، في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش... Read more »

طب وصحة

أكياس الشاي المغلفة تسبب السرطان

أكياس الشاي المغلفة تسبب السرطان

Jan. 31 | نشرت صحيفة “كامسامولسكايا برافدا» تقريراً عن مختصين من جامعة “إمبراليد» الألمانية أجروا ثلاثة... Read more »

مباشر مباراة مصر و بوركينا فاسو الاربعاء 1-2-2017 كأس أمم أفريقيا قبل النهائي

Feb. 1 | يخوض المنتخب الوطنى المصري اليوم الأربعاء، لقاء مصيريا أمام منتخب بوركينا فاسو فى... Read more »

فنون

وفاة المغني البريطاني جون ويتون صاحب أغنية «هيت أوف ذي مومنت» عن 67 عاما

Feb. 1 | توفي المغني البريطاني جون ويتون من فرقة “إيجا» التي اشتهرت بأغنية “هيت أوف ذي... Read more »
ما حقيقة زواج عمرو دياب من هذه الفنانة؟

ما حقيقة زواج عمرو دياب من هذه الفنانة؟

Feb. 1 | انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر زواج الفنان عمرو دياب من الممثلة دينا الشربيني، نقلاً عن صفحة... Read more »

رياضة

رونالدينيو يعاين «سحر» بيروت

رونالدينيو يعاين «سحر» بيروت

Feb. 1 | انشغلت بيروت بالزيارة الخاصة التي يقوم بها إلى لبنان اللاعب الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو.... Read more »

مباشر مباراة مصر و بوركينا فاسو الاربعاء 1-2-2017 كأس أمم أفريقيا قبل النهائي

Feb. 1 | يخوض المنتخب الوطنى المصري اليوم الأربعاء، لقاء مصيريا أمام منتخب بوركينا فاسو فى... Read more »

غرائب

شرطة لوس أنجليس تقتل رجلاً طعن ثلاثة أشخاص

Feb. 1 | أعلنت شرطة لوس أنجلوس ان أفرادها أطلقوا الرصاص على رجل وأردوه قتيلاً في مطعم للوجبات... Read more »
نشرت صورة حبيبها على “فيسبوك”.. فوقعت المصيبة

نشرت صورة حبيبها على “فيسبوك”.. فوقعت المصيبة

Feb. 1 | ذُهِلت شابةٌ عشرينية، من حجم التعليقات التي انهالت على صورٍ لحبيبها، بعدما نشرتها على موقع “فيسبوك”،... Read more »

إقتصاد

لجنة الدفاع عن المستأجرين ناشدت عون رد قانون الإيجارات ودعت إلى اعتصام الثلثاء في الأشرفية

لجنة الدفاع عن المستأجرين ناشدت عون رد قانون الإيجارات ودعت إلى اعتصام الثلثاء في الأشرفية

Feb. 1 | أقامت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما تحت جسر الدورة، بمواكبة من القوى الأمنية، ناشدت خلاله... Read more »

دراسة قانونية لمنير الشدياق حول مناقصة الميكانيك: مسارها غير قانوني منذ بدايته

Feb. 1 | أعد رئيس مؤسسة “نحو دولة القانون” منير الشدياق دراسة قانونية حول مناقصة معاينة الميكانيك... Read more »

تكنولوجيا

غوغل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية

Jan. 31 | أطلقت غوغل تطبيقا جديدا للهواتف الذكية يحمل اسم “Word Lens” يسمح للمستخدمين الحصول على... Read more »
كيف ينتحل “نصابو فيسبوك” شخصيتك لسرقة أموالك ؟

كيف ينتحل “نصابو فيسبوك” شخصيتك لسرقة أموالك ؟

Feb. 1 | أضحت خصوصية الناس تتعرض أكثر فأكثر للانتهاك مع زيادة إقبالهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن... Read more »

أبراج

حظك اليوم ماغي فرح الخميس 2-2-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 2 فبراير 2017 الابراج اليومية

حظك اليوم ماغي فرح الخميس 2-2-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 2 فبراير 2017 الابراج اليومية

Feb. 1 | حظك اليوم ماغي فرح الخميس 2-2-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 2 فبراير 2017 الابراج اليومية نقدم لكم... Read more »

دراسة قانونية لمنير الشدياق حول مناقصة الميكانيك: مسارها غير قانوني منذ بدايته

Feb. 1 | أعد رئيس مؤسسة “نحو دولة القانون” منير الشدياق دراسة قانونية حول مناقصة معاينة الميكانيك... Read more »
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