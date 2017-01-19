آخر الأخبار

أخبار العالم

هكذا نظرت ميشال أوباما إلى عائلة ترامب.. وأشعلت مواقع التواصل

Jan. 21 | امتلأ موقع “تويتر” بمئات التغريدات للتعليق على النظرات الحادة والغريبة لسيدة أميركا... Read more »
سعودي متهم بقتل عجوز ألمانية وقع بمؤامرة دينية

سعودي متهم بقتل عجوز ألمانية وقع بمؤامرة دينية

Jan. 22 | قامت إحدى المحاكم بمدينة هليبرون الألمانية بتوجيه تهمة القتل العمد للاجئ مسلم، يدَّعي أنه سعودي... Read more »

طب وصحة

8 جينات هي المسؤولة عن مشاكل النوم

8 جينات هي المسؤولة عن مشاكل النوم

Jan. 22 | نحن جميعاً معرضون لنوبات الأرق الذي نعجز في معظم الأحيان عن تفسير أسبابه، وقد يتسبب حدث أو ظرف معين... Read more »

مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس السبت 21-1-2017 الدوري الإسباني

Jan. 21 | مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس السبت 21-1-2017 الدوري الإسبانيو مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس... Read more »

فنون

«مادونا» : فكرت في تفجير البيت الأبيض بعد فوز «ترامب»

Jan. 22 | قالت المطربة الأمريكية، مادونا، اليوم السبت، إنها فكرت في تفجير البيت الأبيض، بعد... Read more »
بالصور .. هل تذكرون هذه الفنانة.. لن تصدقوا من هو والدها..وأين هي الأن؟

بالصور .. هل تذكرون هذه الفنانة.. لن تصدقوا من هو والدها..وأين هي الأن؟

Jan. 22 | اعتزلت فنانات كثيرات التمثيل في ذروة شهرتهن لأسباب مختلفة، كالحجاب او الزواج. ومن أبرزهن الممثلة... Read more »

رياضة

مباشر مباراة فالنسيا و فياريال بث مباشر السبت 21-1-2017 الدوري الاسباني

مباشر مباراة فالنسيا و فياريال بث مباشر السبت 21-1-2017 الدوري الاسباني

Jan. 21 | توقيت مشاهدة مباراة فالنسيا وفياريال بث مباشر علي يلا شوت في الدوري الاسباني , مشاهدة مباريات اليوم... Read more »

مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس السبت 21-1-2017 الدوري الإسباني

Jan. 21 | مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس السبت 21-1-2017 الدوري الإسبانيو مباشر مباراة ألافيس و ليجانيس... Read more »

غرائب

ثري تونسي ينتحل هوية لاجئ سوري للحصول على جنسية بريطانيا

Jan. 21 | كشفت صحف بريطانية أن شابا تونسيا من عائلة ثرية تزوج من بريطانية (اسمها كارول هتشينز)... Read more »
استغل سفر صديقه, وهدد زوجته بنشر صورها الإباحية ليقم علاقة معها .. وهذا ما حل به عندما افتضح أمره !

استغل سفر صديقه, وهدد زوجته بنشر صورها الإباحية ليقم علاقة معها .. وهذا ما حل به عندما افتضح أمره !

Jan. 22 | “وثالثهما الشيطان”.. عبارة لخصت حكاية من حكايات الممارسات الشاذة عن الفطرة الإنسانية، وكشفت نهايتها... Read more »

إقتصاد

عقاريون : قيمة البيت الأبيض تصل إلى 400 مليون دولار

عقاريون : قيمة البيت الأبيض تصل إلى 400 مليون دولار

Jan. 21 | ذكرت شركة “Zillow” العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدر بـ 397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع. وقد اكتسب... Read more »

 لقاء للقطاعات النقابية والشعبية في طرابلس رفضا لقانون الايجار الجديد وتعديلاته

Jan. 21 | استضاف مركز منظمة “كفاح الطلبة” في طرابلس، لقاء لممثلي القطاعات النقابية والعمالية... Read more »

تكنولوجيا

فوز 5 مخترعين لبنانيين بميداليات في المعرض الدولي للاختراعات في الكويت

Jan. 20 | نال خمسة مخترعين لبنانيين ميداليتين ذهبيتين واثنتين فضيتين وأخرى برونزية، من المعرض... Read more »
 دراسات على كوكب جديد صالح للحياة

 دراسات على كوكب جديد صالح للحياة

Jan. 20 | يجرى علماء الفلك دراسة على كوكب خارج النظام الشمسى الأرض، الذى من المحتمل أن يمتلك الظروف المناسبة... Read more »

أبراج

حظك اليوم ماغي فرح الاحد 22-1-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 22 يناير 2017 الابراج اليومية

حظك اليوم ماغي فرح الاحد 22-1-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 22 يناير 2017 الابراج اليومية

Jan. 21 | حظك اليوم ماغي فرح الاحد 22-1-2017 ابراج اليوم توقعات برجك اليوم 22 يناير 2017 الابراج اليومية حظك اليوم... Read more »

 لقاء للقطاعات النقابية والشعبية في طرابلس رفضا لقانون الايجار الجديد وتعديلاته

Jan. 21 | استضاف مركز منظمة “كفاح الطلبة” في طرابلس، لقاء لممثلي القطاعات النقابية والعمالية... Read more »
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