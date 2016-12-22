اعتقال عضو الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس بعد 3 ساعات من التحقيق 

اعتقال عضو الكنيست الإسرائيلي باسل. وكان قد قرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست، العربي، باسل غطاس، من القائمة المشتركة، على خلفية تحقيق الشرطة معه حول شبهات تهريبه هواتف خلوية لأسرى فلسطينيين أمنيين. وبإزالة الحصانة البرلمانية، يتسنى للشرطة الإسرائيلية اعتقال النائب غطاس. كان النائب غطاس قد أقراء المزيد من المصدر