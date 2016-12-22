حريق في السيوفي والصليب الاحمر نقل حالتي اختناق الى المستشفى

افادت الوكالة الوطنية ان حريقا شب مساء اليوم في الطابقين التاسع والعاشر في احد مباني منطقة السيوفي -الاشرفية، وقد حضرت على الفور سيارتين للدفاع المدني ويعمل عناصرهما على اخماد الحريق. وفي وقت لاحق امتد الحريق الى الطابق الثامن. ونقل الصليب الاحمر اللبناني حالتي اختناق الى المستشفى. أخبار قد تهمكالامن العام أقراء المزيد من المصدر