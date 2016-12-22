رغد صدام حسين: ترامب يعلم كيف دُمر بلادي وماذا حدث لأبي

حمّلت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين (48 عاما)، الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تدمير العراق وحالة الفوضى التي تعيشها بلادها. وقالت رغد وهي البنت الأولى للزعيم العراقي الراحل وتعيش في العاصمة الأردنية عمان في مقابلة مع شبكة “CNN الأميركية” إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب يعلم جيدا أن أخطاء الإدارات أقراء المزيد من المصدر