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عاجل: السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

Posted by on December 22, 2016 0 Comment

عاجل: السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران أقراء المزيد من المصدر

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