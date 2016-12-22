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مقتل قائد في مليشيا “فاطميون” بسوريا

Posted by on December 22, 2016 0 Comment

مقتل قائد في مليشيا “فاطميون” بسوريالقي مرتضى عطائي قائد فرقة الاقتحام بمليشيا “لواء فاطميون” التي ترعاها إيران مصرعه خلال معارك بين قوات النظام السوري وحلفائه، وبين المعارضة المسلحة بريف اللاذقية الشمالي. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين أقراء المزيد من المصدر

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