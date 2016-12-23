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الشرطة الأسترالية توقف متهما بالتخطيط لعمل إرهابي يوم عيد الميلاد

Posted by on December 23, 2016 0 Comment

الشرطة الأسترالية توقف متهما بالتخطيط لعمل إرهابي يوم عيد الميلاد. هذا في وقت فالت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس إن الحادث الذي انفجرت فيه سيارة فان محملة باسطوانات الغاز في مقر جماعة مسيحية محافظة بالعاصمة الأسترالية كانبرا، ليست له دوافع سياسية. وذكرت الشرطة أن السائق “على ما يبدو أشعل أقراء المزيد من المصدر

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