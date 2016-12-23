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الشرطة الأسترالية توقف متهما بالتخطيط لعمل إرهابي يوم عيد الميلاد

Posted by on December 23, 2016 0 Comment

الشرطة الأسترالية توقف متهما بالتخطيط لعمل إرهابي يوم عيد الميلاد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران أقراء المزيد من المصدر

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