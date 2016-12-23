القائم بالأعمال في السفارة السعودية زار إيدال

استقبل رئيس مجلس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المهندس نبيل عيتاني، القائم بالأعمال في السفارة السعودية وليد بخاري، على رأس وفد من أركان السفارة، حيث عقد اجتماع بين الطرفين للبحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما الاستثمارية.



ورحب عيتاني بالقائم بالأعمال والوفد المرافق. وأوضح أن هدف الزيارة هو “الاطلاع على المناخ الاستثماري أقراء المزيد من المصدر