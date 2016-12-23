تنظيم الدولة يقول إنه أعدم جنديين تركيين حرقا

تنظيم الدولة يقول إنه أعدم جنديين تركيين حرقاأصدر تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مرئيا لعملية إعدام حرقا قال إنها لجنديين تركيين أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: أقراء المزيد من المصدر