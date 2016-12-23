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تنظيم الدولة يقول إنه أعدم جنديين تركيين حرقا

Posted by on December 23, 2016 0 Comment

تنظيم الدولة يقول إنه أعدم جنديين تركيين حرقاأصدر تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مرئيا لعملية إعدام حرقا قال إنها لجنديين تركيين أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: أقراء المزيد من المصدر

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