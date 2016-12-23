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عاجل: إختطاف طائرة في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا

Posted by on December 23, 2016 0 Comment

رويترز: إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا. إختطاف طائرة في افريقية, إختطاف طائرة في ليبيا.وقال رئيس وزراء مالطا على تويتر، “علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا». أفادت وكالة رويترز عن اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط أقراء المزيد من المصدر

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