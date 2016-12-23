عاجل: الطائرة المخطوفة على متنها 111 راكبا بينهم 28 امرأة وطفل

عاجل: رئيس وزراء مالطا: طائرة الخطوط الجوية الأفريقية المخطوفة على متنها 111 راكبا هم 82 رجلا و28 امرأة وطفل أخبار قد تهمكهندي يقتحم “غينيس» بـ28 إصبعاًأول دراسة علمية في AUB تثبت بالأرقام فداحة أزمة النفايات على الصحة في لبنانوفاة بريطاني معمّر دام زواجه 90 عاماًالمفكرة ليوم الخميس 6 تشرين الاول أقراء المزيد من المصدر