عاجل: مقتل المشتبه فيه في هجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في ميلانو بإيطاليا. في وقت قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن هجوم برلين يكشف عن الثغرات التي تتخلل شبكة الأمن الأوروبية. وذكرت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أن المشتبه به الرئيسي في أقراء المزيد من المصدر