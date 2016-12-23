وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع. وقال مازن الروقي المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة”. أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » قرار سعودي يطرد الصيادلة المصريين من المملكة قريبا
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