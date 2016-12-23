“لوبان” تخطط لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية ورئيس حزب “الجبهة الوطنية» اليمينى، أنها تنوى تنظيم استفتاءً حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى خلال نصف عام من بدء ولايتها، حال فوزها بالانتخابات الرئاسية لفرنسا عام ٢٠١٧٧. وأضافت لوبان، خلال حديثها لوكالة “نوفوستى» الروسية، “قلت للفرنسيين، إنهم إذا انتخبونى سأتوجه إلى بروكسل مباشرة، أقراء المزيد من المصدر