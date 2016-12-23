مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016, دوري المحترفين الإماراتي – 2016 / 2017 – الدور الأول. مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016. فريق الشارقة يستضيف الخامسة إلا عشر دقائق اليوم الحمعة دبا الفجيرة في مواجهة صعبة للفريقين ضمن أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!