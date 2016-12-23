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مباشر مباراة ميلان و يوفنتوس في السوبر الإيطالي الجمعة 23 – 12 – 2016 , يوفنتوس و ميلان  

Posted by on December 23, 2016 0 Comment

سنوفر البث المباشر… تقام مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد على لقب السوبر الإيطالي. Watch Juventus vs Milan Live Today, Juventus vs AC Milan LIVE STREAM. يعيش يوفنتوس فترة من التألق خلال الفترة الحالية، حيث نجح في تحقيق أقراء المزيد من المصدر

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