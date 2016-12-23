سنوفر البث المباشر… تقام مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد على لقب السوبر الإيطالي. Watch Juventus vs Milan Live Today, Juventus vs AC Milan LIVE STREAM. يعيش يوفنتوس فترة من التألق خلال الفترة الحالية، حيث نجح في تحقيق أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة ميلان و يوفنتوس في السوبر الإيطالي الجمعة 23 – 12 – 2016 , يوفنتوس و ميلان
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