نهاية أمريكا وروسيا قريبة.. رسالة تركها قاتل السفير الروسي وهكذا تعلم كلماتها العربية

قال رئيس النيابة العامة بأنقرة، أن منفذ عملية الاغتيال ترك وراءه رسالة، يمكن أن تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية، واعتبر المحققون أن هذه الرسالة هي رسالة تمويهية، كمحاولة منه لتحويل الاهتمام وسير التحقيقات لاتجاه آخر. افتتحت الرسالة بكلمة “الله أكبر” بحروف عربية، ثم جاء فيها أن الهدف أقراء المزيد من المصدر