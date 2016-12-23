‏جريح بحالة حرجة نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫نهر ابراهيم‬⁩ باتجاه ⁧‫جونية‬⁩ -نقل الى مستشقى سيدة مرتين للمعالجة ⁧‫ أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلةوفاة الطفل أقراء المزيد من المصدر