‏جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في النقاش‬  

‏جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة النقاش‬ الطريق الداخلية أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلةوفاة الطفل جواد علي حسن دهسا بجرار زراعي‏جريح نتيجة أقراء المزيد من المصدر