أزمة الورق والقراءة في «الباب العالي» في جبيل: المدينة التي تأبى إسقاط صفة الحرف عنها

لم يكن النشاط في مدينة جبيل عاصمة السياحة العربية 2016 مقتصرا في النصف الثاني من ديسمبر على تدفق السياح لرؤية الشجرة الميلادية العملاقة وتفقد مرافقها في الشارع الروماني القديم من مدخل المدينة، كان الموعد ثقافيا ايضا في “الباب العالي» الشهير، الذي استعمل لوجهات عدة، الى ان حط فيه معرض الكتب أقراء المزيد من المصدر