الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجة

الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة يتم اسعافها. وكامت اعلمن الإدارة العامة للإطفاء في الكويتعن وقوع حريق وانفجار يخت بالبحر في منطقة الخيران. وذكرت الإطفاء أن انفجار اليخت أدى لوفاة بعض الأشخاص واصابة آخرين، وتتعامل مع الحادث حالياً زوارق الإطفاء وخفر السواحل. هذا أقراء المزيد من المصدر
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