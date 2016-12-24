الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة يتم اسعافها أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016عاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!