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الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة

Posted by on December 24, 2016 0 Comment

الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة يتم اسعافها أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016عاجل: 7 قتلى بينهم أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على أقراء المزيد من المصدر

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