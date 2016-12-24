ترامب يعد “كتيبة إعدام” للمتطرفين

طلب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج مكافحة ما يسمى بـ”التشدد العنيف”، في مؤشر على عكوف الرئيس الأمريكي المنتخب على إعداد فريق ضخم لمحاربة التطرف. وكشفت قناة “الحرة” الأمريكية، أن الطلب المقدم إلى الوزارتين تضمن مجموعة أقراء المزيد من المصدر