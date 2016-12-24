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وفاة المضيفة الناجية بعد السقوط من ارتفاع 10 كيلومترات 

Posted by on December 24, 2016 0 Comment

أفادت صحيفة “أنباء المساء” الصربية بوفاة مضيفة الطيران الأسطورية فيسنا فولوفيتش التي كانت الناجية الوحيدة بعد هجوم إرهابي ضد طائرة تابعة للخطوط الجوية اليوغسلافية عام 1972. وذكرت الصحيفة أن المضيفة السابقة ( 66 عاما) توفيت بشقتها في بلغراد، وعثرت الشرطة على جثتها بعد عدة أيام. وقد دخلت فيسنا فولوفيتش في أقراء المزيد من المصدر

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