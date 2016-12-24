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‏قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة علما الشعب ⁧‫صور‬⁩‏⁧‫

Posted by on December 24, 2016 0 Comment

التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة – علما الشعب ⁧‫صور‬⁩ ‏⁧‫ أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلةوفاة الطفل جواد أقراء المزيد من المصدر

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‏قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة علما الشعب ⁧‫صور‬⁩‏⁧‫

Posted by on December 24, 2016 0 Comment

التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة – علما الشعب ⁧‫صور‬⁩ ‏⁧‫ أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلةوفاة الطفل جواد أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

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