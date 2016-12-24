التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة – علما الشعب صور أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورسجريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكحالة باتجاه الجمهور و حركة المرور كثيفة في المحلةوفاة الطفل جواد أقراء المزيد من المصدر
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التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام الظهيرة – علما الشعب صور أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورسجريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكحالة باتجاه الجمهور و حركة المرور كثيفة في المحلةوفاة الطفل جواد أقراء المزيد من المصدر
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