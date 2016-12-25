اجلاء 54 الف شخص في مدينة المانية بسبب قنبلة تعود الى الحرب الثانية

اجلي 54 الف شخص من مدينة اوغسبورغ الالمانية الاحد بعد العثور على قنبلة تعود الى الحرب العالمية الثانية، فيما تعمل الاجهزة المختصة على تفكيكها، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية. وبدأت عملية الاجلاء صباح الاحد فيما يحتفل السكان بعيد الميلاد، وشارك فيها 900 شرطي، وهي الاكبر من نوعها في المانيا منذ أقراء المزيد من المصدر