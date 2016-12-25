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عاجل: اختفاء طائرة روسية بعد إقلاعها من باتجاه اللاذقية وعلى متنها 70 شخصا

Posted by on December 25, 2016 0 Comment

عاجل: اختفاء طائرة عسكرية روسية بعد إقلاعها من سوتشي باتجاه اللاذقية وعلى متنها 70 شخصا أخبار قد تهمكطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجمقتل أكثر من 100 شخص حرقا داخل معبد هندوسي في الهند اقتران نادر بين الزهرة وزحل.. فجر السبت المقبلالقبض على إسرائيلي يتاجر بأعضاء اللاجئين السوريين أقراء المزيد من المصدر

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