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عاجل: الشرطة الإسرائيلية تصدر أمراً بتفتيش مكتب النائب المعتقل باسل غطاس 

Posted by on December 25, 2016 0 Comment

عاجل: الشرطة الإسرائيلية تصدر أمراً بتفتيش مكتب النائب المعتقل باسل غطاس أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في أقراء المزيد من المصدر

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