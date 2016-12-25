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كنائس الأرثوذكس في تركيا تحتفل بعيد ميلاد المسيح 

Posted by on December 25, 2016 0 Comment

احتفلت الكنائس الأرثوذكسية، مساء السبت، في مدينتي أنطاكيا وإسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ونظَّم الزعيم الروحي للكنيسة الأورثوذوكسية في أنطاكيا جان ديلوللر، مراسم القداس في الكنيسة، برفقة الراهب ديميتري دوغوم. وأشعلوا الشموع وأدوا صلواتهم في الكنيسة خلال المراسم، في حين وزعت بلدية هطاي أقراء المزيد من المصدر

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