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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأميركية

Posted by on December 25, 2016 0 Comment

قتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأميركية، حسبما أفادت قناة “سي بي أس” الأميركية، نقلا عن السلطات المحلية، اليوم الأحد. ووقع الحادث، عصر السبت، حسب التوقيت المحلي، شرقي مدينة ويلسون بالولاية المذكورة. وأكد المتحدث باسم الهيئات الأمنية المحلية أن الشرطة تقوم بتحديد هوية الضحايا وإبلاغ عائلاتهم أقراء المزيد من المصدر

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