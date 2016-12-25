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‏طريق عام ⁧‫ترشيش‬⁩ ⁧‫زحلة‬⁩ مقطوعة بسبب تراكم الثلوج‏ ⁧‫

Posted by on December 25, 2016 0 Comment

‏طريق عام ⁧‫ترشيش‬⁩ ⁧‫زحلة‬⁩ مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.‏ ⁧‫ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان أقراء المزيد من المصدر

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