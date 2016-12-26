بدأت سلطات الجمارك وأمن الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال طلبات كشف معلومات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمسافرين الأجانب الذين يستخرجون طلبات الدخول للولايات المتحدة عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى فيزا. وقال موقع قناة “العربية” أن هذا الإجراء يعد امتدادا لقرار صادر في يونيو الماضي يسمح للسلطات أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أمريكا تطلب من الزائرين الكشف عن حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية
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