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اتهمت ب“الزنا”… داعش يرجم امرأة في كركوك العراقية

Posted by on December 26, 2016 0 Comment

نفذ تنظيم داعش حكماً بالرجم، أمس السبت، على امرأة بتهمة “الزنا” في محافظة كركوك العراقية، التي ما يزال يسيطر التنظيم الإرهابي على مناطق منها. وكشفت صور نشرها المكتب الإعلامي لـ”ولاية كركوك” التابع للتنظيم، أمس السبت، عناصر من جهاز “الحسبة” في مدينة الرياض، جنوب غرب مدينة كركوك، يتحضرون لتنفيذ عملية الإعدام أقراء المزيد من المصدر

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