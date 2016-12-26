آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود

العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود

Posted by on December 26, 2016 0 Comment

ذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم العثور على هيكل الطائرة التي تحطمت أمس الأحد في البحر الأسود، وقتل فيها 92 شخصا، فيما لم يعرف بعد مصير الصندوقين الأسودين. و”سيتم درس كل الأسباب المحتملة” التي قد تكون أدت إلى الحادث، حسب وزير النقل مكسيم سوكولوف. عثر الغواصون الروس الاثنين على عدة أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com