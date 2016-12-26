العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود

ذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم العثور على هيكل الطائرة التي تحطمت أمس الأحد في البحر الأسود، وقتل فيها 92 شخصا، فيما لم يعرف بعد مصير الصندوقين الأسودين. و”سيتم درس كل الأسباب المحتملة” التي قد تكون أدت إلى الحادث، حسب وزير النقل مكسيم سوكولوف. عثر الغواصون الروس الاثنين على عدة أقراء المزيد من المصدر