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بالفيديو.. مقتل “أبو نمر السوري” الذي فخخ ابنته وفجرها في دمشق قبل أيام

Posted by on December 26, 2016 0 Comment

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “أبو نمر السوري”، الذي قام بتفخيخ طفلته سابقاً، قتل متأثراً بإصابته في حي تشرين عند أطراف العاصمة دمشق، حسبما نقلت قناة “الجديد” . وقتل عبد الرحمن شداد، المعروف بلقب أبو نمر السوري، متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها، عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر أقراء المزيد من المصدر

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