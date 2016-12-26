بالفيديو.. مقتل “أبو نمر السوري” الذي فخخ ابنته وفجرها في دمشق قبل أيام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “أبو نمر السوري”، الذي قام بتفخيخ طفلته سابقاً، قتل متأثراً بإصابته في حي تشرين عند أطراف العاصمة دمشق، حسبما نقلت قناة “الجديد” . وقتل عبد الرحمن شداد، المعروف بلقب أبو نمر السوري، متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها، عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر أقراء المزيد من المصدر