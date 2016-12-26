عاجل: اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا 

عاجل.. وسائل إعلام : اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا إثر إصابته بعيار ناري في الرأس. اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا. موقع “سيدر نيوز” اللبناني يقدم لكم اهم واخر الاحداث والأخبار على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية لحظة بلحظة، كذلك اخر اخبار أقراء المزيد من المصدر