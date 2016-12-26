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معلومات جديدة مثيرة للجدل بشأن الطائرة الروسية المنكوبة

Posted by on December 26, 2016 0 Comment

أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية، عن عدم إرسال الطائرة الروسية المنكوبة التي تحطمت فوق البحر الأسود، أي إشارات استغاثة، وبدأ محققون من الجيش الروسي بفتح تحقيق جنائي بتحطم الطائرة. كما أفاد مصدر أمني لـ”وسائل إعلام روسية”، بأن المعلومات الأولية تشير إلى تحطم الطائرة بسبب عطل فني أو خطأ الطيار، وأن احتمالية أقراء المزيد من المصدر

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