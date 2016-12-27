الخولي: نستنكر تسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط

انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي، “ما ورد في البيان الحكومي لجهة الفقرة المتعلقة بتسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه باصدار المراسيم والقوانين اللازمة”.



واعتبر في بيان، ان “المرور على موضوع في هذه الاهمية والحيوية لمستقبل لبنان وأجياله بسطر واحد لعرضه أقراء المزيد من المصدر