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الخولي: نستنكر تسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي، “ما ورد في البيان الحكومي لجهة الفقرة المتعلقة بتسريع الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه باصدار المراسيم والقوانين اللازمة”.

واعتبر في بيان، ان “المرور على موضوع في هذه الاهمية والحيوية لمستقبل لبنان وأجياله بسطر واحد لعرضه أقراء المزيد من المصدر

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