انزلاق بيك اب عند جسر الست زبيدة في النبطية وتقطع اسلاك الكهرباء

أقفلت الطريق التي تصل منطقة النبطية باقليم التفاح عند جسر الست زبيدة لبعض الوقت، اثر حادث سير، اذ انزلقت شاحنة “بيك آب” على طريق الجسر واصطدمت بعمود كهربائي، ما أدى الى جنحه نحو الطريق وتقطع الاسلاك الكهربائية، ونجا سائق السيارة باعجوبة. وتسبب الحادث بانقطاع الاسلاك الكهربائية ومنها خط التوتر أقراء المزيد من المصدر