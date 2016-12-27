انقاذ مواطنين محتجزين جراء تكون الجليد في حراجل-فيطرون

تعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٦/١٢/٢٧ على إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم جرّاء تكون طبقة من الجليد على طريق (حراجل-فيطرون)-كسروان. أخبار قد تهمكالامن العام يطلق العمل ببطاقة الخدمة السريعة في المراكز الحدوديةمقتل مواطن صدماً في دورس‏جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫الكحالة‬⁩ أقراء المزيد من المصدر