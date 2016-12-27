قال البروفيسور الإسرائيلي آريه الداد، إن “لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فرصة تاريخية بأن يطرح في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فكرة جديدة تتمثل بضم المناطق وإقامة فلسطين في الأردن”. وأضاف “آريه الداد”: “على نتنياهو أيضا حل مشكلة اللاجئين عن طريق إلغاء “الأونروا”، وكل شيء منوط أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » بروفيسور إسرائيلي: مع ترامب فرصة لجعل فلسطين هي الأردن
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