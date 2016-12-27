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تنبؤات علمية باندماج أمريكا الشمالية و اليابان مع الأراضي الروسية

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

ستشكل منصتا سيبيريا وأمريكا الشمالية الجيولوجيتان في المستقبل البعيد قارة موحدة جديدة، فضلاً عن اندماج الجزر اليابانية مع الأراضي التي تشغلها روسيا اليوم. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء القشرة الأرضية في مدينة إيركوتسك بسيبيريا. وأوضح العلماء أن أراضي سيبيريا تعد منصة قديمة، تشكل صخور ما قبل الكمبري أساساً لها. واندمجت أقراء المزيد من المصدر

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