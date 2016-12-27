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توزيع الشيكات على المستفيدين من البرنامج الدانمركي لدعم الشراكات بين اللبنانيين والسوريين في غرفة طرابلس

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

وطنية – تم توزيع الشيكات النقدية على عدد من المستفيدات والمستفيدين من برنامج دعم “الشراكات بين اللبنانيين والسوريين” للبرنامج الدانمركي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في طرابلس ومناطق الجوار، برعاية رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، وفي حضور مدير عام حاضنة الأعمال “بيات” Biat فواز حامدي، ونائب المدير نصري أقراء المزيد من المصدر

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