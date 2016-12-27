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حزب الله» يمدّ اليد لل “حريري”.. الحكومة على محك قانون الانتخاب بعد أن تنال الثقة غداً

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

تحطّ السنة الراحلة أيامها الأخيرة في لبنان بالتزامن مع الفصل الأخير من فصول إنهاء عهد الفراغ الرئاسي واستعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وذلك من خلال انعقاد مجلس النواب ابتداءً من يوم امس في جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي ستنتهي حتماً بتصويت البرلمان على الثقة بالحكومة بأكثريةٍ شبهِ إجماعية. وبدأتْ أقراء المزيد من المصدر

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