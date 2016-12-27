آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » زهرا: كيف نكافح فساد والخد الادنى للاجور لا يكفي فاتورة الكهرباء

زهرا: كيف نكافح فساد والخد الادنى للاجور لا يكفي فاتورة الكهرباء

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

زهرا: كيف نكافح فساد والخد الادنى للاجور لا يكفي فاتورة الكهرباء أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com