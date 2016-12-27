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عاجل: انحراف طائرة هندية عن مسارها.. وإصابة 15 راكبا

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، بانحراف طائرة هندية عن مسارها خلال استعدادها للإقلاع من مطار دابوليم بالهند. . موقع “سيدر نيوز” اللبناني يقدم لكم اهم واخر الاحداث والأخبار على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية لحظة بلحظة، كذلك اخر اخبار الرياضة اللبنانية، العربية والعالمية والمنوعات، كذلك نقدم لكم الاخبار العاجلة أقراء المزيد من المصدر

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