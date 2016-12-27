آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: روسيا تعلن إيقاف جميع الرحلات على طائرات TU-154 حتى اكتمال التحقيق في واقعة الطائرة المنكوبة

عاجل: روسيا تعلن إيقاف جميع الرحلات على طائرات TU-154 حتى اكتمال التحقيق في واقعة الطائرة المنكوبة

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

عاجل: روسيا تعلن إيقاف جميع الرحلات على طائرات TU-154 حتى اكتمال التحقيق في واقعة الطائرة المنكوبة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1عاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com