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عاجل من سوريا: 20 قتيلاً بقصف طيران مجهول الهوية على قرية الحجنة بريف دير الزور الشرقي

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

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