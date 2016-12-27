آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: وزير الدفاع الإيراني يرفض أن تشارك السعودية في محادثات السلام السورية

عاجل: وزير الدفاع الإيراني يرفض أن تشارك السعودية في محادثات السلام السورية

Posted by on December 27, 2016 0 Comment

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com